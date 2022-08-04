За поножовщину в Солнечном на саратовчанку возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает УМВД по Саратову.

По данным ведомства, вечером 22 июля на улице Тархова 33-летняя саратовчанка поссорилась с 32-летним незнакомцем. В ходе конфликта женщина выхватила нож и пырнула обидчика в грудь. Пострадавшего госпитализировали с колото-резаной раной груди слева.

Возбуждено уголовное дело.

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