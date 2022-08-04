фото: ГИБДД

В селе под Саратовом лошадь с повозкой врезалась в Камаз. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

По информации ведомства, вчера, 3 августа, в районе 22 часов, неподалеку от Ивантеевки извозчик, который управлял лошадью с повозкой, врезался в КамАЗ.

В результате мужчина из повозки получил травмы и был госпитализирован. Лошадь осталась жива.

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