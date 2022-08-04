В Саратове бывший сожитель вынес из квартиры женщины телевизор. Об этом сообщает ГУ МВД по Саратовской области.

В отдел полиции обратилась жительница поселка Солнечный. 38-летняя женщина рассказала, что вечером, 16 июня, она отлучилась из дома примерно на 3 часа с 19 до 22. Неизвестный проник в квартиру и вынес оттуда телевизор, стоимостью 5000 рублей.

Сотрудниками уголовного розыска был задержан 28-летний бывший сожитель. Мужчина признался, что открыл дверь своими ключами, оставшимися после расставания, а похищенный телевизор сдал в комиссионку.

Возбуждено уголовное дело.

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