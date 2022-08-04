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Происшествия4 августа 2022 6:27

Двое саратовских детей отравились таблетками и попали в больницу

В Саратове двое маленьких детей отравились таблетками
Наталия Калинина
ЧП в Саратове

ЧП в Саратове

Во вторник, 2 августа, в Октябрьском районе Саратова двое маленьких детей отравились таблетками. Информацию подтвердили в региональном минздраве.

Инцидент произошел около 18:00. Пострадали двое детей дошкольников, которые наглотались таблеток.

Дети доставлены в больницу в среднем состоянии с подозрением на отравление неизвестным веществом. Врачи оказывают им всю необходимую помощь.

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