"Липки" в Саратове

Десять саратовских достопримечательностей вошли в рейтинг от Яндекс Путешествий. Саратов расположился на 49-м месте среди регионов России, привлекательных для туристов. Его самой популярной достопримечательностью стал театр оперы и балета.

Российским туристам предлагают осмотреть следующие достопримечательности Саратовской области:

1. Саратовский театр оперы и балета.

2. Радищевский музей.

3. Парк Липки.

4. Дом со львом.

5. Саратовский музей краеведения.

6. Саратовский театр драмы.

7. Городской парк Саратова.

8. Памятник первой учительнице.

9. Саратовский театр юного зрителя.

10. Памятник Петру Столыпину.

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