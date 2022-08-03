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Врио начальника ЛУ МВД в Аткарске задержан за получение взятки. Об этом сообщает источник телеграм-канале «SHOT».

По данным телеграм-канала, 32-летний Александр Черноокий временно исполнял обязанности начальника отдела полиции в Аткарске. К нему обратился гражданин Фролов и попросил посодействовать в трудоустройстве в полицию, а именно в ППС на станцию Аткарск. Мужчина надеялся, что за сумму в 115 тысяч его трудоустроят. Черноокий согласился и взял деньги, но в течение трех месяцев так и не смог ничем помочь.

Врио начальника решил вернуть деньги, но на возврат взятки расстроенный отсутствием вакансии мужчина приехал в сопровождении сотрудников ФСБ.

Ведется следствие, Черноокий уволен со службы.

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