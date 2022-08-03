В Саратове на ночь закроют железнодорожный переезд в Ленинском районе

В Саратове на ночь с 3 на 4 августа закроют железнодорожный переезд в Ленинском районе. Об этом сообщили в ПривЖД.
Железнодорожный переезд на 291 км перегона Трофимовский-2 – Зоринский, который расположен на Сокурском тракте закроют с 9 вечера (3 августа) до 8 утра (4 августа), в связи с проведением ремонтных работ.
Объехать переезд на Сокурском тракте можно через проспект Строителей, по улице Шехурдина и Московскому шоссе.
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