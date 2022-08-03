Волонтер со спасенным животным

В Саратове спасли двух кошек, которые просидели на деревьях 4 дня. Об этом пишут в группе оперативного реагирования - «Снегирь».

Волонтерам поступила информация, что котенок с кошкой 4 день сидят на дереве, слезть самостоятельно не могут.

При помощи альпинистского оборудования животных удалось снять.

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