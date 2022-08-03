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Общество3 августа 2022 9:43

Володин пригрозил саратовским чиновникам увольнениями за бродячих собак

Местные журналисты пожаловались спикеру госдумы на проблему
Авторы (2):
Антон Угольков
Евгений Бадиков
фото Антона Уголькова

фото Антона Уголькова

В ходе сегодняшней встречи со спикером Госдумы журналисты из Балаково подняли вопрос с бродячими собаками.

- Приютов нет ни муниципальных, ни частных. Пытаются подключиться к работе волонтеры, но помощи им никакой, - рассказали коллеги из города атомщиков.

Володин отметил, что они обсуждали эту проблему с главой региона Романом Бусаргиным.

- Если глава района или мэр города не может решить эту проблему - встает вопрос, а что он вообще может решить? Работу в Балаково, считаю, надо выстроить по подобию Саратова, где волонтеры получают гранты и занимаются содержанием приютов, отловом животных. Конечно, в Саратове собак очень много, одномоментно не выйдет решить, но в итоге все должно получиться, - считает Володин.

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