фото: СУ СКР
В одном из подвалов Вольска нашли скелет человека. Об этом сообщает СУ СКР по Саратовской области.
Сегодня утром, 3 августа в заброшенном погребе на улице Цементников в Вольске обнаружили человеческие останки.
Следственным отделом по городу Вольск организована проверка, устанавливается личность погибшего и обстоятельства его смерти. Назначена судмедэкспертиза. О том, как именно было найдено кости не сообщается.
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