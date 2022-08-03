фото: СУ СКР

В одном из подвалов Вольска нашли скелет человека. Об этом сообщает СУ СКР по Саратовской области.

Сегодня утром, 3 августа в заброшенном погребе на улице Цементников в Вольске обнаружили человеческие останки.

Следственным отделом по городу Вольск организована проверка, устанавливается личность погибшего и обстоятельства его смерти. Назначена судмедэкспертиза. О том, как именно было найдено кости не сообщается.

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