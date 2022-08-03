Вертолет санавиации

Травмированного жителя Саратовской области спас вертолет санавиации, об этом рассказали в региональном минздраве.

В Областную клиническую больницу с травмами был доставлен 44-летний житель Самойловского района. Он упал с большой высоты и получил переломы, ушибы, а также множественные гематомы.

Сейчас ему оказывают специализированную медицинскую помощь.

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