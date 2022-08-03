фото: ГИБДД

В ДТП в Ртищевском районе пострадал 17-летний парень. Об этом сообщает ГИБДД по Саратовской области.

Вчера, 2 августа, в Ртищевском районе произошло ДТП. Примерно в 13:00 рядом с селом Урусово в Ртищевском районе 42-летний водитель Hyundai Elantra не справился с управлением и слетел с дороги, перевернувшись.

В результате аварии пострадал 17-летний молодой парень госпитализирован в лечебное учреждение.

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