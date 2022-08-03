Фото: Следственный комитет
Под Саратовом нашли покрытый синяками труп, сообщает региональное управление следственного комитета.
Труп 68-летнего пенсионера обнаружили утром 2 августа в квартире дома по улице Санаторий в селе Пады Балашовского района. На теле погибшего были зафиксированы множественные кровоподтеки.
Для определения причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Следственные комитет будет принимать дальнейшие меры исходя из результатов проверки.
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