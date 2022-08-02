фото: ГИБДД
В Балаковском районе перевернулся внедорожник. Пострадала целая семья. Сегодня, 2 августа, в Балаковском районе произошло ДТП.
По предварительным данным в 17.30 на автодороге Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград 33-летний водитель Hyundai Tuscon превысил скорость, не справился с управлением и перевернулся.
В результате ДТП все находившиеся в машине пострадали - 33-летняя женщина, двое детей --годовалый мальчик и 8-летняя девочка, а так же водитель госпитализированы.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.