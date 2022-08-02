фото: ГИБДД

В Балаковском районе перевернулся внедорожник. Пострадала целая семья. Сегодня, 2 августа, в Балаковском районе произошло ДТП.

По предварительным данным в 17.30 на автодороге Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград 33-летний водитель Hyundai Tuscon превысил скорость, не справился с управлением и перевернулся.

В результате ДТП все находившиеся в машине пострадали - 33-летняя женщина, двое детей --годовалый мальчик и 8-летняя девочка, а так же водитель госпитализированы.

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