В Базарно-Карабулакском районе мать спасла дочь от изнасилования

В Базарно-Карабулакском районе Саратовской области мать спасла дочь от изнасилования. Об этом сообщает сегодня, 2 августа, СУ СК по региону.

По данным следствия, вчера ночью, 31-летний житель села Максимовка через окно забрался в дом к своей бывшей супруге. Он набросился на женщину, стал бить ее и попытался изнасиловать. Преступным намерениям злоумышленника помешала мать жертвы. Она выгнала мужчину из дома, а потерпевшая обратилась в полицию.

Задержанный признал свою вину и сознался в покушении на изнасилование. Решается вопрос о заключении его под стражу.

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