В Базарно-Карабулакском районе мать спасла дочь от изнасилования

В Базарно-Карабулакском районе Саратовской области мать спасла дочь от изнасилования. Об этом сообщает сегодня, 2 августа, СУ СК по региону.
По данным следствия, вчера ночью, 31-летний житель села Максимовка через окно забрался в дом к своей бывшей супруге. Он набросился на женщину, стал бить ее и попытался изнасиловать. Преступным намерениям злоумышленника помешала мать жертвы. Она выгнала мужчину из дома, а потерпевшая обратилась в полицию.
Задержанный признал свою вину и сознался в покушении на изнасилование. Решается вопрос о заключении его под стражу.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.