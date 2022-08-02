Фото: уборочная кампания
В двух районах Саратовской области собрали по 100 тысяч тонн зерна, сообщает пресс-служба областного правительства.
Уборочная компания в регионе набирает темпы. По результатам на 2 августа лидируют Энгельсский и Пугачевский районы, где уже собрали по 100 тысяч тонн зерна.
Напомним, 1 августа в Саратовской области была взята планка в один миллион тонн собранного зерна. Идет сбор озимых культур, далее на очереди яровые культуры.
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