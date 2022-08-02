Три девушки из Саратова похитили школьную форму для своих родственников. Об этом сегодня, 2 августа, сообщили в ГУ МВД по Саратовской области.

Детская школьная форма была украдена из магазина на 3-й Дачной. Сумма ущерба от кражи составила более 200 тысяч рублей.

На выходе из магазина удалось задержать троих подозреваемых девушек 18, 22 и 23 лет. По словам старшей, эта одежда была для ее многочисленных племянников. Возбуждено уголовное дело.

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