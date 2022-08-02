Фото: СУ СК - Саратов

Под Энгельсом капитан судна нашел труп 66-летнего мужчины. СУ СК по Саратовской области сообщает о начале доследственной проверки.

Тело было обнаружено вчера днем, 1 августа в поселке Лесное Энгельсского района. По предварительным данным, труп заметил капитан судна, пришвартованного в акватории Волги возле дома по улице Лесокомбинатской. Вызванные сотрудники областной службы спасения вытащили из воды тело 66-летнего мужчины.

Следователем СК проведен осмотр места происшествия. Телесных повреждений на теле мужчины не обнаружено. Точную причину его смерти определят эксперты. Сейчас ведется установление всех обстоятельств произошедшего.

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