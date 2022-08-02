На Вольской в Саратове идет ремонт дороги

Идут работы

Сегодня, 2 августа, в центре Саратова перекрыли движение, об этом предупреждает городская администрация.

- До 14:00 перекрыт участок Вольской улицы от Сакко и Ванцетти до Советской, - пишут чиновники.

Ограничение введено в связи с проводимыми работами по ремонту дорожного полотна.

Напомним, ранее мы сообщали об ограничении движения в связи с празднованием Дня ВДВ.

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