Графика подготовлена пресс-службой правительства Саратовской области

В Саратовской области собрано более миллиона тонн зерна. Об этом сообщает правительство Саратовской области.

По данным минсельхоза, в Саратовской области собрано более 1 млн. тонн зерна нового урожая. Достигнута урожайность в 33,3 ц/га – одна из лучших за всю историю региона. Убрано 335 тыс. га, что составляет около 15 процентов от общей посевной площади.

Сейчас идет уборка озимых культур, ряд же хозяйств уже приступил к уборке яровых зерновых и зернобобовых.

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