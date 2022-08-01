Фото: ГУ МЧС - Саратов

Сегодня, 1 августа, в Пугачеве загорелись два частных дома. Об этом сообщает ГУ МЧС по Саратовской области.

Возгорание было зарегистрировано в 12.04 на улице Вольская. Загорелись два частных дома и надворная постройка. Общая площадь пожара составила 150 квадратных метра.

На место выезжали четыре экипажа. На данный момент пожар локализован, обошлось без пострадавших.

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