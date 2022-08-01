фото: СУ СКР

Под мостом в Саратове утонул мужчина. Об этом сообщает СУ СКР по Саратовской области.

По данным ведомства, сегодня 1 августа 2022 года, компания отдыхала на берегу Волги рядом с мостом. 36-летний мужчина начал тонуть, подоспевшие отдыхающие смогли вызволить мужчину из воды и оттащить на берег, но спать его уже не удалось.

Следователем СК совместно с судмедэкспертом проведен осмотр места происшествия, телесных повреждений не обнаружено.

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