Врач-онколог саратовской больницы рассказал о предпосылках развития рака легких

Фото: минздрав

Сегодня, 1 августа, отмечается Всемирный день борьбы с раком легких. Об этом сообщает минздрав Саратовской области.

Заболеваемость раком легких в России (на 2021 год) занимает второе место по распространенности и первое по смертности, согласно данным врачей-онкологов стран Евразии. Ежегодно от него умирают около 27 тысяч человек. Одной из главных причин возникновения данного недуга – курение.

- Курильщик со стажем в 20 лет чаще заболевает раком легкого, чем никогда не куривший человек. Даже если бросить курить, то только через 15 лет риск заболевания уравнивается с риском для некурящего. Главная профилактика – это своевременный отказ от курения. Причем надо понимать, что вредны не только сигареты, но и трубки, кальяны, а также прочие приспособления для курения, - отмечает врач-онколог ГУЗ СО «Питерская районная больница» Жигачев Дмитрий Викторович.

В качестве мер профилактики, помимо ведения здорового образа жизни, нужно раз в год делать рентген грудной клетки в двух проекциях. Если у человека родственники болели раком, следует сдать анализы на онкомаркеры. На ранних стадиях рак легкого излечивается в 80 процентах случаев. Поэтому важно следить за своим здоровьем, ежегодно проходить диспансеризацию, а при плохом самочувствии - вовремя обращаться к врачу!

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.