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Общество1 августа 2022 7:59

В Энгельсе задыхающегося ребенка спасли росгвардейцы

В данный момент жизни ребенка ничего не угрожает
Евгений Бадиков
фото: Архив КП

фото: Архив КП

В Энгельсе задыхающегося ребенка спасли росгвардейцы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Вчера вечером, 31 июля, в Энгельсе произошел инцидент с участием ребенка. Маленький мальчик, гуляющий с бабушкой, почувствовал себя плохо и начал задыхаться на площадке рядом с проспектом Энгельса.

Находящиеся неподалеку сотрудники Росгвардии помогли малышу, отвезя его и его бабушку в больницу на патрульном автомобиле.

Мальчику оказана необходимая помощь, жизни ребенка ничего не угрожает.

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