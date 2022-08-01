В ходе СВО погиб Айдар Нугманов - старший прапорщик из Ровенского района

Айдар Нугманов

В ходе СВО на Украине погиб доброволец из Ровенского района Саратовской области. Об этом сообщает администрация муниципалитета.

Его звали Айдар Нугманов, ему было 26 лет. Погибший родился в селе Новокаменка, поступил на военную службу по контракту в 2016 году, с 3 мая 2022 года добровольцем записался на участие в специальной операции на Украине. Имел воинское звание старший прапорщик.

Посмертно награжден орденом Мужества. У Айдара Халипуловича остались жена и дочь.

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