В ходе СВО погиб Айдар Нугманов - старший прапорщик из Ровенского района

Айдар Нугманов
В ходе СВО на Украине погиб доброволец из Ровенского района Саратовской области. Об этом сообщает администрация муниципалитета.
Его звали Айдар Нугманов, ему было 26 лет. Погибший родился в селе Новокаменка, поступил на военную службу по контракту в 2016 году, с 3 мая 2022 года добровольцем записался на участие в специальной операции на Украине. Имел воинское звание старший прапорщик.
Посмертно награжден орденом Мужества. У Айдара Халипуловича остались жена и дочь.
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