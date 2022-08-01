Фото: ГИБДД

Две женщины попали в больницу после аварии под Саратовом. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Саратовской области.

Вчера вечером, 31 июля, на 289 километре автодороги «Сызрань-Саратов-Волгоград» произошло ДТП. Пожилой мужчина 86 лет за рулем автомобиля «Ока» столкнулся с Hyundai Tuscon, за рулем которого находился 57-летний водитель.

В результате ДТП две пассажирки «Оки» - 86 и 57-летние женщины получили травмы и госпитализированы в больницу.

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