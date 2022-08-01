фото: архив КП

Ночью в Чардыме горел пивной магазин. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

Сегодня ночью, 1 августа, в 00:59 на пульт диспетчера МЧС поступил сигнал о пожаре. Горел магазин «Пивной» на улице Советской в селе Чардым. Площадь пожара составила 24 квадратных метра, тушением занимались три расчета.

Обошлось без пострадавших.

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