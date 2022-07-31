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Общество31 июля 2022 15:52

Саратовский вертолет санавиации доставил очередного пациента

Савва Чуйченко
Фото: Минздрав

Фото: Минздрав

Саратовский вертолет санавиации доставил еще одного пациента, об этом рассказал в своем телеграм-канале министр здравоохранения региона Олег Костин.

В рамках национального проекта «Здравоохранение» подобные вылеты случаются регулярно. На этот раз в областной центр в тяжелом состоянии был эвакуирован мужчина 1949 года рождения из перелюбской районной больницы.

По воздуху бригада реаниматологов оперативно доставила пациента в одну из саратовских клиник и сейчас ему оказывается необходимая высокотехнологичная помощь.

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