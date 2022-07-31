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Происшествия31 июля 2022 14:28

Женщина скончалась в больнице от сильных ожогов

Следственный комитет проводит проверку
Савва Чуйченко
Фото: следственный комитет

Фото: следственный комитет

Следователи начали проверку по факту смерти женщины в медицинском учреждении, сообщает пресс-служба следственного комитета области.

По предварительным данным 70-летняя женщина была госпитализирована 13 июля с ожогами 3-4 степени. Врачи боролись за жизнь пациентки, но сегодня, 31 июля в дневное время она скончалась.

Следователями СК проводится проверка для установления всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

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