Женщина скончалась в больнице от сильных ожогов

Фото: следственный комитет

Следователи начали проверку по факту смерти женщины в медицинском учреждении, сообщает пресс-служба следственного комитета области.

По предварительным данным 70-летняя женщина была госпитализирована 13 июля с ожогами 3-4 степени. Врачи боролись за жизнь пациентки, но сегодня, 31 июля в дневное время она скончалась.

Следователями СК проводится проверка для установления всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

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