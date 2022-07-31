В Саратове прошел торжественный митинг ко дню ВМФ

Фото: Памятник соловецким юнгам

Сегодня, 31 июля в Саратове состоялся торжественный митинг в честь дня Военно-морского флота России. Праздник всегда отмечается в последнее воскресенье июля. Мероприятие продлилось примерно с 9:00 до 11:00 утра.

Десятки людей в тельняшках и с флагами в руках прошли по проспекту Столыпина шумной, веселой толпой. Колонной по три последовали через парк Липки к памятнику соловецким юнгам, возложили цветы и сделали фотографии на память. Шествие выглядело по настоящему празднично, собрало немало заинтересованных взглядов прохожих.

В течении всего своего пути по проспекту участники митинга скандировали громкое тройное ура различным флотам России. Видеозапись шествия можно посмотреть в телеграм-канале Комсомольской Правды.

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