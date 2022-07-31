Володин в Саратове

Вячеслав Володин напомнил о недопустимости срыва сроков сдачи объектов. Об этом пишут в Телеграм-канале его сторонников «Володин Саратов».

Вячеслав Володин во время рабочей поездки поднял вопрос о недопустимости срыва сроков ввода в эксплуатацию объектов.

- Проблема одна и та же – поздно выходите на конкурс. Деньги с 1 января лежат, а затем сроки сдвигаются, срываются и приходится все делать в экстренном порядке, - отметил Спикер ГД.

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