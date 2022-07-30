В Елшанке отключили воду до утра

Сегодня, 30 июля, в Елшанке в Саратове отключили воду до утра. Об этом сообщает ООО «КВС».

Аварий произошла на городском водопроводе по адресу Пионерская, 2. На время ремонта прекращено холодное водоснабжение абонентов по адресам Пионерская, Камышовая, Восточная, Плодоягодная, Камышовый проезды, 1-2 Транспортные проезды.

Восстановить подачу воды коммунальщики обещают к 8.00 завтрашнего дня, 31 июля.

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