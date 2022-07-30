В Гагаринском районе случилось массовое ДТП – три человека в больнице

Фото: Госавтоинспекция

Сегодня, 30 июля, в Гагаринском районе Саратова случилось массовое ДТП. Три человека оказались в больнице. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

По предварительным данным, авария случилась в 9:40 на 276-м километре трассы «Сызрань-Саратов-Волгоград». Два автомобиля ВАЗ-2114 с водителями 33 и 57 лет столкнулись с «Ладой Гранта» с 31-летним мужчиной за рулем.

В результате ДТП в больницу попал водитель «Лады Гранта», а также 57-летний водитель ВАЗ-2114 и его 50-летняя пассажирка. Остальные обстоятельства произошедшего выясняются.

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