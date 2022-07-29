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Общество29 июля 2022 11:38

Жители Саратова засняли водопад на набережной

Наталия Калинина
Водопад на набережной в Саратове

Водопад на набережной в Саратове

Сегодня днем, 29 июля, жители Саратова засняли водопад на набережной. Об этом они пишут в Телеграм-канале Saratov.lovee.

Сегодня в Саратове был ливень и на набережной образовался настоящий водопад.

- Саратовские водопады. Плитку вроде не смыло, - пишет автор, выложивший видео.

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