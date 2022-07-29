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Общество29 июля 2022 6:41

В двух районах Саратова отключили холодную воду

Наталия Калинина

Сегодня, 29 июля, в двух районах Саратова отключили холодную воду. Об этом сообщает ООО «КВС».

В Октябрьском районе идет ремонт на городском водопроводе по адресу Чапаева, 32/36. До полуночи без воды остались абоненты на улицах Чапаева (от Мичурина до Ильинской площади) и Ильинская площадь.

В Ленинском районе чинят трубы по адресу Чехова,8. До 20.00 прекращена подача холодной воды для абонентов по адресам Чехова (от Антонова до Мамонтовой) и Днепропетровская, 4г.

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