В Саратовской области подешевел набор для борща

Борщ для саратовцев стал более доступен Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Саратовской области снизились цены на овощи. Сегодня, 28 июля, такие данные опубликовал Саратовстат.

За неделю почти на 10 процентов упала цена на свеклу, а капуста подешевела и картофель на 9 и 7 процентов соответственно.

На 22 июля средняя цена на сахарный песок в регионе составила 70,03 руб./кг.

Цены на продукты в Саратовской области

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