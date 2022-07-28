В Саратовской области подешевел набор для борща

Борщ для саратовцев стал более доступен
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Саратовской области снизились цены на овощи. Сегодня, 28 июля, такие данные опубликовал Саратовстат.
За неделю почти на 10 процентов упала цена на свеклу, а капуста подешевела и картофель на 9 и 7 процентов соответственно.
На 22 июля средняя цена на сахарный песок в регионе составила 70,03 руб./кг.
Цены на продукты в Саратовской области
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