фото: СУ СКР

Убившего своего отца из мести рецидивиста осудят в Саратове. Об этом сообщает СУ СКР по Саратовской области.

По данным следствия, 1 ноября 2021 года 40-летний мужчина перелез через забор участка в СНТ «Родничок-62», что в Ленинском районе Саратова. Проникнув в сарай, он похитил электроинструменты на сумму 17 348 рублей.

Спустя месяц, 25 декабря, этот же мужчина, находясь под домашним арестом, избранным судом у себя дома в Саратове вместе с 70-летним отцом. Мужчины выпивали, и между ними возник конфликт, в ходе которого отец схватился на нож и ударил сына в шею. Разозлившись, 40-летний столкнул пожилого мужчину с лестницы, в результате чего тот получил множественные травмы. Оба мужчины госпитализированы в больницу, но уже 28 декабря 70-летний зачинщик конфликта скончался.

Мужчина признал свою вину и раскаялся в содеянном. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

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