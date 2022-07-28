Олег Костин: коллективный иммунитет саратовцев к коронавирусу снизился

Олег Костин

Олег Костин рассказал о том, что коллективный иммунитет саратовцев к коронавирусу снизился на брифинге регионального минздрава.

Олег Костин рассказал, что по данным на утро 28 июля в Саратовской области было зарегистрировано 256 543 заболевших коронавирусом, 53 новых пациента зарегистрированы за последние сутки. Выздоровели с начала эпидемии 249 948 человек, 6001 больных скончались от коронавируса и осложнений. 60 человек остаются на стационарном лечении, из них 6 человек нуждаются в кислородной поддержке, пациентов на ИВЛ нет. На амбулаторном лечении находятся 538 пациента.

С другой стороны, Олег Костин отметил снижение коллективного иммунитета в регионе, который опустился ниже нормы минздрава.

— Из подлежащих вакцинации привито 1,513 млн человек, из которых 4225 подростков, — заявил Костин.

В ответ на вопросы журналистов о количестве доз препарата Костин успокоил саратовцев, заявив, что на данный момент в регионе есть запасы вакцины в количестве 200 тысяч штук.

— На данный момент, ведется подготовка к поставке интраназальных вакцин, поставка которых планируется на вторую половину августа. У нас как, многие люди боятся вакцинации, ведь это «укол», — говорит Костин.

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