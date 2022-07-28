фото: freepic

Застолье в центре Саратова кончилось сотрясением мозга. Об этом сообщает ГУ МВД по Саратовской области.

По данным ведомства, вчера ночью в одну из саратовских больниц был госпитализирован 32-летний мужчина. Медики диагностировали у пострадавшего подозрение на сотрясение головного мозга и травму головы, а также переломы ребер, пневмоторакс.

Сотрудниками уголовного розыска был задержан 23-летний молодой человек, ранее не имевший проблем с законом. Подозреваемый пояснил, что в ходе застолья неоднократно судимый потерпевший грубо обращался со своей дамой, что и стало причиной конфликта. Мужчины выяснили отношения на кулаках, молодой оппонент оказался более искусным и нанес несколько ударов.

Так как у потерпевшего ранее были переломы ребер, кулачный бой закончился для него госпитализацией.

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