фото: архив КП

Десятки тысяч жителей Саратова остались без воды. Об этом сообщает ООО «КВС»

Сегодня, 28 июля, для проведения ремонтных работ по адресу: ул. Гвардейская, 37 не будет воды в микрорайонах «4-я Дачная», «5-я Дачная», «6-я Дачная», «7-я Дачная», ««8-я Дачная», «9-я Дачная», пос. Поливановка, а так же у абонентов ул. Зеленодольская; 1-й, 2-й, 3-й, 6-й Зеленодольские проезды.

Вернуть воду обещают к 20:00.

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