Приставы помогли жительнице Ртищево восстановить планировку своей квартиры после суда с соседкой, об этом рассказали в пресс-службе УФССП по региону.

Жительница Ртищево сделала перепланировку своей квартиры. Она перенесла перегородку и увеличила санузел, объединила жилую комнату с общей лоджией, а также разместила газовый котел за пределами квартиры и вывела дымоход через несущую стену фасада дома. В результате этого площадь ее квартиры увеличилась на 11 квадратных метров.

Собственница квартиры этажом ниже обратилась в суд с требованием вернуть все как было, потому что нарушены были строительно-технические и пожарные требования. В итоге суд отменил ранее выданное районной администрацией разрешение на перепланировку и обязал женщину занести газовый котел на территорию своей квартиры, а также восстановить кирпичную кладку фасада дома и перегородку.

Женщина не реагировала на предписания суда, поэтому ее оштрафовали на 1 тысячу, а затем еще на 5 тысяч. После этого автор перепланировки подчинилась и внесла котел в квартиру.

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