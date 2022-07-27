фото: ГИБДД

В центре Саратова 17-летнюю девушку сбил электросамокат. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД.

По предварительным данным, сегодня, 27 июля, в Саратове произошло ДТП с участием электросамоката. В 11:00 напротив дома 28 по улице Горького 19-летний парень, управляя электросамокатом сбил 17-летнюю девушку.

Пострадавшая госпитализирована в больницу.

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