фото: ГИБДД
В центре Саратова 17-летнюю девушку сбил электросамокат. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД.
По предварительным данным, сегодня, 27 июля, в Саратове произошло ДТП с участием электросамоката. В 11:00 напротив дома 28 по улице Горького 19-летний парень, управляя электросамокатом сбил 17-летнюю девушку.
Пострадавшая госпитализирована в больницу.
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