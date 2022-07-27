В ЗАГСах Саратова и Энгельса зарегистрировали тысячную пару молодоженов

Фото счастливой пары
Сразу в двух ЗАГСах Саратовской области почти одновременно зарегистрирована тысячная пара молодоженов, сообщает региональное управление по делам ЗАГС.
Во «Дворце бракосочетаний» Саратова юбилейной тысячной парой стала молодая семья Салкашовых, а в отделе по Энгельсу - супруги Романько.
Сотрудники ЗАГСа поздравили молодоженов с важным в их жизни событии, пожелали любви и счастья.
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