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Общество27 июля 2022 9:39

В ЗАГСах Саратова и Энгельса зарегистрировали тысячную пару молодоженов

В двух ЗАГСах Саратовской области зарегистрировали тысячную пару молодоженов
Авторы (2):
Наталия Калинина
Савва Чуйченко
Фото счастливой пары

Фото счастливой пары

Сразу в двух ЗАГСах Саратовской области почти одновременно зарегистрирована тысячная пара молодоженов, сообщает региональное управление по делам ЗАГС.

Во «Дворце бракосочетаний» Саратова юбилейной тысячной парой стала молодая семья Салкашовых, а в отделе по Энгельсу - супруги Романько.

Сотрудники ЗАГСа поздравили молодоженов с важным в их жизни событии, пожелали любви и счастья.

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