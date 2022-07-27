Извещение о закупке

Концерт трех исполнителей в Энгельсе обойдется городу в 650 тысяч рублей. Соответствующая информация появилась на портале госзакупок.

Сегодня, 27 июля, на портале госзаказа появилась информация о проведении закупки у единственного источника. МАУ «Общественный центр», подконтрольный администрации ЭМР, заключает договор на выступление трех эстрадных артистов на праздновании Дня города.

Мероприятие пройдет ровно через месяц, 27 августа, на площади Ленина. Подрядчик Дмитрий Однопозов, согласно договору, обязуется организовать выступление Сергея Крылова, Каролин Магаевой и Александра Добронравова. Артисты выступят в сумме не менее часа, исполнять песни будут под «минус».

В стоимость контракта входят гонорары артистов и творческого коллектива, администраторов; обеспечение райдера, авиаперелет, трансфер до места проведения концерта, налоговые сборы.

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