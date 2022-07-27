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Происшествия27 июля 2022 8:06

Житель Саратова задержан за экстремистские призывы в интернете

УФСБ задержало жителя Саратова за призывы к расправе над полицейскими
Наталия Калинина
Саратовец задержан за посты ВКонтакте

Саратовец задержан за посты ВКонтакте

Фото: Алексей БУЛАТОВ

УФСБ задержало жителя Саратова за призывы к расправе над полицейскими, выложенные в интернет. Об этом сегодня, 27 мая, сообщила пресс-служба управления.

Житель Саратова задержан за распространение в интернете публичных призывов к насильственным действиям в отношении сотрудников правоохранительных органов. Подобные комментарии он писал ВКонтакте.

Следственный отдел УФСБ возбудил уголовное дело. Устанавливаются все обстоятельства преступления, его возможные связи и мотивы.

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