Аптека ждет покупателей Фото: Альберт ДЗЕНЬ

В Саратовской области откроют около 300 аптек до конца года. Об этом вчера, 26 июля, на пресс-конференции сообщил глава регионального минздрава Олег Костин.

- В регионе функционируют около 200 новых аптечных пунктов при медицинских учреждениях. К концу года их должно стать 300, а в 2023 году количество аптек будет увеличено до 600.

- Такие аптеки позволят сельским жителям сразу после приема врача купить нужные лекарства, - отметил Олег Костин. В аптеках можно будет купить базовые лекарственные препараты.

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