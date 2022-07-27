фото: телеграм-канал сторонников Вячеслава Володина

В Заводском районе появится самая большая школа в городе. Об этом стало известно из телеграм-канала сторонников Вячеслава Володина «Володин Саратов».

Во время рабочего визита Вячеслав Володин посетил территорию рядом со школой №5, в которой идет капитальный ремонт и рядом с которой возводится пристройка. Школа откроет свои двери 1 сентября и будет рассчитана на 1700 учеников.

К Вячеславу Володину ранее обращались учителя и родители с просьбой помочь в расширении учреждения, так как училось здесь в 2 раза больше детей, чем позволяли условия. По сути, теперь это будет новая школа – самая большая в городе.

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