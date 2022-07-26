Олег Костин рассказал о подготовке к вспышке оспы обезьян в Саратовской области

Фото: Олег Костин

Сегодня, 26 июля, на пресс-конференции для КП-Саратов Олег Костин рассказал рисках вспышки оспы обезьян и подготовке к ней, проводимой в Саратовской области.

- Минздрав Саратовской области проводил учебные занятия и тренировки среди врачей. Исходя из имеющихся данных, риск вспышки оспы обезьян в России минимален, но подготовка все же была проведена, а всем возвращающимся из-за рубежа рекомендуется внимательно следить за здоровьем и в случае чего оперативно обращаться к врачу, - рассказал Олег Костин.

Напомним, первый пациент с оспой обезьян был выявлен в России 12 июля. Он прилетел в Россию из Португалии.

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