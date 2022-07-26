УФСБ по Саратовской области обнаружило нарколабораторию в Ртищево

Фото: управление ФСБ
Сотрудники УФСБ и ГУ МВД по Саратовской области обнаружили нарколабораторию в Ртищево, об этом сообщает управление ФСБ по Саратовской области.
Лаборатория находилась на территории частного дома. Внутри для создания синтетических наркотиков было все необходимое оборудование и реагенты. По подозрению в организации нарколаборатории задержан 50-летний мужчина. При обыске у него нашли наркотики в больших количествах.
Против задержанного возбуждено уголовное дело, он заключен под стражу. Сотрудники УФСБ проводят оперативные мероприятия для выявления его преступных связей.
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