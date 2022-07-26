В Саратове пропал 28-летний молодой человек

Фото: Лиза Алерт

В Саратове уже неделю ищут 28-летнего Сергея Полесового. Сегодня, 26 июля, об этом рассказали волонтеры «Лиза Алерт» в своей группе ВКонтакте.

Пропал 28-летний Сергей Полесовой из Саратова. Его ищут с 17 июля. Рост пропавшего составляет 173 сантиметров, он худощавого телосложения, имеет темно-русые волосы и карие глаза. В день исчезновения на нем были синяя рубашка, зеленая куртка, голубые джинсы и черные мокасины

Все, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, могут обращаться по телефону 8 927 122 18 32. Инфорг: Анна (Savanna111).

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.